0 Facebook Paola Saulino, la confessione: “Un calciatore famoso mi ha umiliata, usata in macchina” Spettacolo 16 Luglio 2022 10:21 Di redazione 2'

La confessione di Paula Saulino arriva come un fulmine a ciel sereno, in un’intervista che racconta tutta la sua amarezza nei confronti di questo triste episodio. In particolare la soubrette racconta di essere uscita con un calciatore della Premier League che l’avrebbe usata e umiliata.

In un’intervista rilasciata al “Daily Star”, racconta:

“Ci siamo incontrati a una festa in una villa. Non mi ha mai tolto gli occhi di dosso. Abbiamo riso molto e trascorso un tempo fantastico insieme. Poi siamo andati a una festa in discoteca dove lui si è ubriacato. Durante la cena voleva lasciarmi il suo numero e lo ha fatto. Ho amato il suo odore e il suo modo di fare. Ha iniziato a baciarmi davanti a tutti, ripetutamente, e mi è piaciuto. Ci siamo allontanati e abbiamo iniziato a fare sesso in macchina, poi sono arrivati alcuni amici e ci siamo fermati”.

Poi parla della storia andata male, di come lui l’avrebbe usata, ma non fa nomi: