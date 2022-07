0 Facebook Lutto a Napoli: è morta Maria Filippone Cronaca 16 Luglio 2022 10:29 Di Fabiana Coppola 1'

E’ morta Maria Filippone, vicesindaco e assessore all’Istruzione.

Il sindaco Gaetano Manfredi, tutti gli assessori e l’intera Amministrazione comunale si stringono forte alla famiglia per la dolorosa perdita. “Se ne va una persona straordinaria, generosa e illuminata che ha sempre messo al centro della sua vita la passione civile e il bene comune. Mia era e sarà per sempre un punto di riferimento per la città”, il saluto del sindaco.

La Filippine aveva avuto un malore un mese fa e condotta al Policlinico per un problema cardiaco.