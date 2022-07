0 Facebook La tragedia di Anna Maria, morta in strada il giorno del suo compleanno: avrebbe compiuto 31 anni Cronaca 16 Luglio 2022 08:54 Di redazione 1'

Una terribile tragedia è avvenuta ieri sera a Piazzola di Nola, in provincia di Napoli. Anna Maria Cortile è rimasta vittima di un sinistro avvenuto alle prime luci dell’alba. La ragazza avrebbe compiuti 31 anni proprio questa notte, ma purtroppo per lei i festeggiamenti non ci sono stati.

Era alla guida della sua auto, come riporta Napoli Today, quando in via Cimitero e Saviano, per cause ancora da accertare, è andata a finire contro un palo. I soccorsi sono giunti subito e hanno trasportato la giovane presso l’ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola- Le ferite erano però troppo gravi e non ce l’ha fatta.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato i primi rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente e capirne le cause. L’autorità giudiziaria hai infatti disposto l’autopsia per capire se ci sia stato un malore alla base della tragedia.