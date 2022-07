0 Facebook I dolori, il ricovero e il dramma in Campania: Paolo è morto. Addio al giovane padre Cronaca 15 Luglio 2022 21:55 Di redazione 1'

La triste notizia riportata da Edizione Caserta ha sconvolto l’intera Piedimonte Matese e non solo. Paolo D’Abbraccio, 45 anni, è deceduto dopo qualche giorno trascorso in ospedale. Il giovane padre era ricoverato per alcuni dolori addominali.

È morto Paolo D’Abbraccio

Il 45enne doveva essere sottoposto ad un’operazione chirurgica ad un’ernia ombelicale. Poi le condizioni si sono aggravate precipitando all’improvviso. I familiari dopo il decesso hanno sporto denuncia chiedendo che fosse eseguita l’autopsia sulla salma.

La denuncia

I funerali ci sono stati oggi, alle 16, presso la Basilica Santa Maria Maggiore di Piedimonte Matese. “La societá Football Club Matese si stringe con affetto alla famiglia del nostro appassionato tifoso Paolo D’Abbraccio, prematuramente sottratto all’affetto dei suoi cari. Siamo certi che da lassù continuerá a tifare i nostri colori. Riposa in pace caro Paolo“, questo uno dei tanti messaggi d’affetto.