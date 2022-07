0 Facebook Chanel Totti, la reazione della ragazza dopo il divorzio dei genitori: “Con la sorellina, poi la voce sul reality “ Spettacolo 16 Luglio 2022 12:07 Di redazione 1'

Pochi giorni dopo la notizia del divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, emergono voci insistenti sul futuro della figlia Chanel. La ragazzina pare che sia pronta per il debutto in tv. Il suo profilo Tik Tok, seguitissimo, ha fatto conoscere la ragazza che sarebbe una vera e propria figlia d’arte, improntata al mondo dello spettacolo proprio come la mamma.

I rumors, smentiti dal portale Whoopsee, riportano la notizia di una possibile partecipazione di Chanel nella prossima edizione del docu-reality su Rai 2 “Il Collegio”. La ragazza infatti si trova in Tanzania con la mamma, il fratello, la sorellina e la zia Silvia. Per cui è esclusa la sua partecipazione al reality che inizierà tra qualche giorno.

Dato il suo successo sui social però nulla esclude la sue presenza nello show per ill 2023. Per quanto riguarda il resto, Chanel resterà a vivere nella mega-villa all’Eur insieme a mamma Ilary e i fratelli. Sarà il papà a lasciare la casa!