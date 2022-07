0 Facebook Clementino, piccolo imprevisto per il rapper: gli è stata ritirata la patente Oltre al danno anche la beffa, per il rapper napoletano anche una multa Cronaca 15 Luglio 2022 11:33 Di redazione 1'

Piccolo imprevisto per Clementino: l’artista napoletano è stato beccato a guidare un veicolo Ncc senza disporre della patente necessaria. E’ accaduto sull’isola di Ischia nella notte di martedì scorso, 12 luglio. Il rapper si trovava sulla nota meta turistica napoletana per una manifestazione cinematografica.

Disavventura per Clementino, ritirata la sua patente a Ischia

Clementino, dopo un’esibizione in un locale ischitano, si è messo alla guida di una vettura da Noleggio Con Conducente per fare ritorno in albergo. Per guidare questo tipo di auto serve un Certificato di Abilitazione Professionale abbinato alla rispettiva patente.

Oltre al danno anche la beffa

Ecco quindi la brutta disavventura per Clementino: fermato per un controllo di routine dalla polizia, gli è stata ritirata la propria licenza di guida. Oltre al danno anche la beffa, per il rapper napoletano anche una multa.