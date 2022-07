0 Facebook Dona un rene al fidanzato e poi lui le confessa: “Ti ho tradito, ora te lo posso dire” News 14 Luglio 2022 18:19 Di redazione 1'

Ci sono delle storie davvero singolari che vale davvero la pena di raccontare. Stiamo parlando nel dettaglio di quella di una ragazza che, dopo aver donato il rene al fidanzato, ha da lui saputo di esser stata tradita. Si chiama Colleen Le shared la titoker che ha condiviso sul noto social cinese questo episodio molto bizzarro!

Dopo aver compiuto il gesto altruistico infatti alla ragazza è arrivala l’amara confessione. Il suo ex fidanzato le ha confidato di averla tradita con un’altra. Più o meno dopo circa 7 mesi, il ragazzo le ha detto del tradimento avvenuto a un addio al celibato:

“La mia reazione iniziale è stata quella di sentirmi ferita e tradita. Era un cristiano irriducibile e si è sempre attenuto alla sua morale durante tutta la nostra relazione, quindi mi ha decisamente scioccato il fatto che mi avesse tradito in quel modo dopo tutto quello che avevo fatto per lui. Mi sono sentita pugnalata alle spalle e sfruttata. Nonostante tutto lo rifarei, farei di nuovo tutto per salvargli la vita”.