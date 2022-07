0 Facebook Un Posto al Sole, il matrimonio di Valentina Pace: una delle attrici più amate della soap opera napoletana Spettacolo 13 Luglio 2022 14:44 Di redazione 1'

Si è sposata Valentina Pace, l’attrice di Un Posto al Sole che per anni è stata parte integrante del cast della soap opera napoletana più longeva di sempre. A dare la notizia è Nina Soldano, l’attrice che, nella serie tv, ha personificato sua mamma per anni.

Valentina Pace, nel ruolo di Elena Giordano, ha partecipato alla soap dal 2022. E’ poi tornata a recitare nel 2005 fino al 2010 e per due anni dal 2017 al 2019. E’ molto atteso per altro il suo ritorno. Lei stessa ha dichiarato di essere in attesa di una risposta della produzione.

“Facciamo gli auguri a Valentina Pace che oggi è convolata a nozze con il suo storico compagno Stefano Moruzzi”, ha scritto sul suo profilo Nina Soldano.