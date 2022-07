0 Facebook Beve un’intera bottiglia di alcol e muore dopo 2 minuti: il video impazza sui social News 13 Luglio 2022 14:19 Di redazione 1'

Una scena davvero surreale è avvenuta durante uno stupido gioco. Si tratta del binge drinking ovvero la moda di bere in pochissimo tempo molto alcol. L’uomo, dai 25 ai 30 anni, ha deciso di partecipare bevendo in due minuti una bottiglia di amaro Jagermaister. Subito dopo è svenuto per il consumo eccessivo e poi è morto.

Così l’assurdo episodio, avvenuto nel villaggio di Mashamba, in provincia di Limpopo in Africa, porta alla luce una notizia che in breve tempo ha fatto il giro del mondo. Immagini riprese in un video che stanno rimbalzando sui social e che riprendono la vittima proprio durante il corso della folle gara alcolica.

La polizia del posto ha aperto un’inchiesta., come scrive il Sowetan Live, sull’uomo morto dopo il consumo eccessivo del noto amaro. In seguito alla bevuta infatti sarebbe stato condotto in una clinica privata e moto poco dopo. Il corpo umano no è in grado di tollerare una così grande quantità di alcol in un tempo peraltro così breve. Gli organi collassano, si altera la pressione del sangue e si possono avere infarti e ictus.