Battipaglia, 12enne aggredita e colpita in pieno volto da un uomo: "Voleva rapinarla" La ragazzina di 12 anni è stata immediatamente soccorsa e trasportata al pronto soccorso Cronaca 13 Luglio 2022

Una ragazzina di appena 12 anni è stata aggredita in quel di Battipaglia, nel Salernitano. La minorenne – come riporta sudtv.net – sarebbe stata colpita al volto da un uomo mentre passeggiava per strada.

12enne aggredita a Battipaglia: il malvivente la voleva rapinare

In via Italia, a pochi passi dal Municipio, una minorenne è stata colpita in pieno volto. Probabilmente, il malvivente aveva intenzione di rapinare la ragazzina. Indagini in corso da parte del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia.

Le condizioni della ragazzina

La ragazzina di 12 anni è stata immediatamente soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell‘ospedale Santa Maria della Speranza. Le sue condizioni non preoccupano.