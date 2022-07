0 Facebook Napoli, 12enne sfregiata al volto con coltello: preso il ‘fidanzatino’ Cronaca 12 Luglio 2022 16:09 Di redazione 1'

Desta scalpore quanto accaduto stanotte a Napoli: una ragazzina di 12 anni, dei Quartieri Spagnoli, è stata sfregiata al volto con un coltello. Intorno all’1:30 è arrivata all’ospedale dei Pellegrini con una vistosa ferita in volto, sono subito stati allertati i carabinieri.

Napoli, 12enne sfregiata al volto con un coltello, fermato un 16enne

La ragazza non è in pericolo di vita: prognosi di 30 giorni con una danno permanente al viso. Poco dopo è stata trasferita all’ospedale Santobono, poi dimessa per il migliorare delle sue condizioni.

Al vaglio degli inquirenti un possibile fidanzato geloso: proprio la 12enne avrebbe espressamente detto ai carabinieri e ad i sanitari il nome dell’aggressore, indicandolo come ‘fidanzatino’ e parlando di ‘motivi di gelosia‘ come movente dell’aggressione.

Arrestato il presunto ‘fidanzatino’

Poco fa i Carabinieri della compagnia e del nucleo operativo Centro hanno fermato un 16enne ritenuto gravemente indiziato del ferimento della 12enne. E’ ora trattenuto in caserma per gli accertamenti del caso.