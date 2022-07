0 Facebook Caivano, prova ad uccidere la moglie con forbici alla gola e al petto: in manette 74enne Cronaca 12 Luglio 2022 15:42 Di redazione 1'

Assurdo a Caivano, nel Napoletano: un 74enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale. Il motivo? Avrebbe provato ad uccidere la moglie di 71 anni. A riportare la notizia è Napolitoday.

Caivano, prova ad uccidere la moglie con le forbici

Incredibile quanto avvenuto a Caivano – per ragioni tutte da accertare – un 74enne, mentre la moglie era a letto, ha provato a colpirla con le forbici alla gola e al petto. L’intervento tempestivo dei familiari e dei carabinieri hanno evitato il peggio.

Le condizioni della donna e l’arresto del marito

La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Frattamaggiore. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. L’uomo, invece, è stato condotto al carcere di Poggioreale. Sono in corso le indagini per capire i motivi dell’assurda aggressione.