0 Facebook Tre rapine in una settimana, ad un bar di Napoli il triste record: “Minacciano con pistole per rubare orologi” I colpi messi a segno sono tre: tutti ripresi dalle videocamere di sorveglianza. Uno di questi è addirittura finito sui social Cronaca 11 Luglio 2022 12:50 Di redazione 2'

Ben tre rapine in una settimana: ad un bar della zona del Lungomare di Napoli questo tristissimo record. Si tratta come riporta TeleclubItalia di Officina Ba Bar di via Santa Lucia, a pochi passi da Castel del’Ovo.

Il video della rapina pubblicata sui social

I colpi messi a segno sono tre: tutti ripresi dalle videocamere di sorveglianza. Uno di questi è addirittura finito sui social: nelle imagini viene mostrato l’arrivo del rapinatore in sella ad uno scooter accompagnato da un complice. L’uomo indossa un casco integrale e porta con se una pistola.

Ecco quindi la minaccia ad uno dei clienti che era all’esterno del bar. Il malvivente gli punta l’arma e riesce a sfilare l’orologio. Poi si dà alla fuga. A pubblicare il video della rapina su Instagram è l’invitato di Striscia la Notizia, Luca Abete.

Le altre due rapine

Sabato scorso, alle 15:40, un turista indonesiano si trovava sempre nello stesso bar. I malviventi sono riusciti a sfilargli un orologio da ben 400mila euro. Lunedì scorso invece, un uomo è riuscito a rubare l’intero incasso della serata, circa 3mila euro oltre ad un gruzzoletto di 1500 euro presenti in un cassetto del bar.

IL VIDEO DELLA RAPINA