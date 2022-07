0 Facebook Tragedia sull’Asse Mediano, uomo scende dall’auto per un guasto e muore travolto Cronaca 11 Luglio 2022 12:43 Di redazione 1'

Una tragedia assurda si è verificata questa mattina sulla Domizia, nel tratto stradale che collega la stessa con la zona di Nola-Villa Literno. Un uomo, uscito dall’auto a causa di un gustato, è stato travolto da un’auto in corsa. Pasquale D’Agostino, 45 anni, originario Sant’Arpino, è deceduto dopo esser stato preso in pieno da un’auto in corsa.

Secondo una prima ricostruzione avrebbe sentito un rumore nella vettura e così l’avrebbe posizionata, fermandola, in una zona da lui ritenuta sicura. Purtroppo così non è stato e il conducente di un’auto l’ha preso in pieno.

Tragedia sull’Asse Mediano: morto Pasquale D’Agostino

I soccorsi del 118 sono giunti sul posto, ma per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Hanno potuto solo constatare il decesso mentre le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi del caso. Per diverse ore il traffico è stato in tilt e la carreggiata è stata occupata.