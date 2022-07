0 Facebook “Fuori gli omofobi dalla nostra città”, scatta la protesta contro il titolare della pizzeria ‘Dal Presidente” Enormi le critiche da tutta la comunità gay fino ad arrivare ad un vero e proprio sit-in di protesta proprio all'esterno della pizzeria 'Dal President Cronaca 11 Luglio 2022 16:37 Di redazione 2'

“Fuori gli omofobi dalla nostra città“, questo è solo uno dei tantissimi cori contro Massimiliano Di Caprio, proprietario di una delle più apprezzate pizzerie del centro storico di Napoli. Il video è diventato subito virale sui social.

Titolare della pizzeria “Dal Presidente” nella bufera: “I gay sono pervertiti infelici”

Massimiliano Di Caprio era finito nell’occhio del ciclone per una storia pubblicata su Instagram dal carattere profondamente maschilista e omofobo. Aveva definito gli omosessuali: “pervertiti ed infelici“. Enormi le critiche da tutta la comunità gay fino ad arrivare ad un vero e proprio sit-in di protesta proprio all’esterno della pizzeria ‘Dal Presidente‘

La protesta all’esterno della pizzeria

“Vergogna, Vergogna“, “Scemo, scemo“, sono solo alcuni dei cori nei confronti di Massimiliano di Caprio delle tantissime persone accorse all’esterno del locale ‘Dal Presidente‘.

“Spiegarlo da vicino chiarirebbe tutto, ma rispondere non mi va più: l’unica cosa che posso scrivere è che chi mi conosce sa che ho amici gay, lavoratori gay: non sono omofobo e non porto odio sono stato offeso da un singolo e ho litigato con un singolo tutto qui”. La cosiddetta ‘Pezza a colori‘ non ha funzionato: le scuse di Massimiliano Di Caprio non sono bastate evidentemente a stemperare i toni.

IL VIDEO DELLA PROTESTA