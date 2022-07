0 Facebook Divorzio Totti-Blasi, rotto il silenzio sui retroscena: “Sono mesi che vive con un’altra donna” Spettacolo 11 Luglio 2022 18:24 Di redazione 2'

Sconvolge ancora una volta la notizia del divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I due si sarebbero detti addio in via ufficiale e, secondo quanto riporta Dagospia, alle 19 dovrebbe uscire un comunicato congiunto che ufficializzerebbe il divorzio in corso. Nei mesi scorsi si era parlato della crisi, dell’addio dell’ex capitano della Roma per un’altra donna: Noemi Bocchi. I due avevano smentito prima sui social e poi in tv.

Era già da tempo che i due apparivano separati. Ilary da sola in piscina, in agriturismo, al concerto di Vasco Rossi e Totti lontano dai social, dove le ultime foto pubblicate sono in compagnia della figlia Chanel.

Divorzio Totti-Blasi, il retroscena:

E’ The Pipol Gossip ad aggiungere retroscena sull’addio della coppia: