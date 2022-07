0 Facebook Napoli, il prete Don Antonio Coluccia in una piazza di spaccio a Pianura: “Liberiamo questa terra dalla camorra” Don Antonio Coluccia si è recato scortato dalla polizia in via Napoli, quartiere di Pianura, nei pressi di una piazza di droga Cronaca 11 Luglio 2022 09:10 Di redazione 2'

Un segnale di reazione dai cittadini di Pianura. E’quello che si aspetta il sacerdote vocazionista e fondatore dell’Opera Don Giustino Onlus Don Antonio Coluccia che da anni lotta contro lo spaccio di stupefacenti.

Don Antonio Coluccia in una piazza di spaccio a Pianura

Ieri sera domenica 10 luglio, il sacerdote Don Antonio Coluccia, come mostrano le immagini dei colleghi di Napolitan, si è recato scortato dalla polizia in via Napoli, quartiere di Pianura, nei pressi di una piazza di droga. Lì, armato di megafono – con in sottofondo la canzone di Fabrizio Moro ‘ Pensa’ – ha voluto divulgare la cultura della non violenza: “Liberiamo Pianura dalle piazze di spaccio, da coloro che assoggettano i territori. La camorra ruba la speranza, uccide, ammazza, non ha rispetto della vita”.

”Occupiamo le piazze, solo così Pianura può cambiare”

Il sacerdote ha poi aggiunto: “Amiamo questa terra che appartiene a tutti. Non abbiate paura: denunciate, segnalate, l’omertà è un tumore sociale che uccide due volte. Non possono morire giovani ammazzati. Liberiamo questa terra dalla camorra. Mai nessuno più deve premere il grilletto e ammazzare. Dove sono io adesso è una piazza di spaccio: la camorra qui gestisce il welfare della droga e delle case popolari. Non è interesse che ci sia ordine, vita, rispetto: ecco perché sono qui. Occupiamo le piazze, solo così Pianura può cambiare”.