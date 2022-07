0 Facebook Palma Campania, crolla all’improvviso una giostra: feriti diversi bambini Cronaca 10 Luglio 2022 23:01 Di redazione 1'

Enorme spavento a Palma Campania, nel Napoletano, nella serata di domenica 10 luglio. Una giornata di festa si è trasformata in incubo. Una giostra, sulla quale vi erano numerosi bambini è all’improvviso crollata.

Palma Campania, crolla una giostra: feriti dei bambini

La drammatica vicenda ha avuto luogo nell’area parcheggio di via Querce, lì dove per la giornata erano state sistemate alcune giostre: all’improvviso una di queste è crollata finendo contro i bimbi che in quel momento si trovavano sopra.

Una decina di bambini feriti, ma nessuno è in pericolo di vita

Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale. Non è ancora stabilito il numero dei piccoli coinvolti – circa una decina – fortunatamente, da quanto si apprende, nessuno è in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri della stazione locale e gli agenti della Polizia. L’intera area è stata posto sotto sequestro.