Napoli, rapina in pieno giorno ad un'anziana. Bottino da 10mila euro: "Sono il tecnico dell'Enel" Cronaca 8 Luglio 2022 16:09 Di redazione 1'

Desta scalpore quanto accaduto in tarda mattinata di venerdì 8 luglio al centro storico di Napoli. Una donna anziana – in pieno giorno – ha vissuto un vero e proprio incubo: è stata aggredita e derubata da un malvivente.

Napoli, rapina in pieno giorno: anziana aggredita e legata

In via Monte di Dio, al civico 9, la signora Concetta, classe 1948, è stata derubata. Come spiega NapoliToday, tutto è iniziato con un: “Signora, apra la porta, sono il tecnico dell’Enel, c’è un controllo da fare’. Il malvivente, appena varcato l’uscio dell’appartamento, ha prima aggredito la donna, poi legata. E’ riuscito a rubare tutto che quello che poteva. Secondo una prima stima, il bottino della rapina si aggira sui 10mila euro.

Indagini in corso

La donna, rimasta contusa – ha perso diverso sangue – quando si è liberata, ha avvisato subito il 118. E’ stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Napoli Vecchio Pellegrini per le cure mediche del caso. Indagini in corso della polizia.