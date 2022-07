0 Facebook Belen Rodriguez e Stefano De Martino, è di nuovo crisi: “Tormentata da lui, è sparita dai social” Spettacolo 8 Luglio 2022 15:36 Di Fabiana Coppola 1'

E’ di nuovo crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? A quanto pare l’argentina è sparita dai social per i malumori con l’ex marito. I ben informati, come riporta Chi, riportano dissapori dovuti alla lontananza del conduttore per gli impegni di lavoro e viaggi privati.

La showgirl sarebbe adirata anche con l’altro ex, Antonino Spinalbese, nonché padre della figlia Luna Marì. I rapporti tra di loro sarebbero gelidi infatti i due si ritroverebbero a comunicare solo per la bambina. Insomma sembrava essere tornato il sereno nella vita di Belen, ma a quanto pare non è così!

Ebbene, dopo il ritorno di fiamma, l’argentina forse sta di nuovo rivalutando tutto?