Nocera, scoppia lite furiosa con la vicina: lancia sassi contro il cane ma colpisce la figlia 17enne

Desta scalpore quanto accaduto a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno: per via di una lite, una donna voleva colpire il cucciolo di cane della vicina, ma ha centrato la figlia di 17 anni.

Incredibile quanto accaduto nel Salernitano, la madre della 17enne colpita – vero bersaglio della vicina – ha spiegato la vicenda a Telenuova. E’ accaduto tutto a via Fucilari: “La mia vicina ha iniziato a inveire contro me, come al solito. Abbiamo avuto una discussione accesa. Poi quanto tutto sembrava finito, ha iniziato a lanciare sassi contro il cane“.

Le condizioni della ragazza e la denuncia alle forze dell’ordine

In quel frangente, a fare da scudo all’animale, è intervenuta la figlia della donna. Ecco che i sassi l’hanno centrata ferendola ad una gamba. Solo allora l’ira della vicina si è calmata. La 17enne è stata portata all’ospedale Umberto I: prognosi di 5 giorni. I genitori hanno sporto denuncia alle forze dell’ordine.