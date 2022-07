0 Facebook Rosalia, la mamma incinta del bambino morto a Sharm, l’audio: “Vi prego aiutatemi, voglio tornare a casa” Cronaca 7 Luglio 2022 12:31 Di Fabiana Coppola 1'

Un incubo senza fine quello di Rosalia Manosperti, da sabato ricoverata all’Ospedale di Sharm el-Sheik insieme al marito. I due hanno perso il bambino di 6 anni a causa, con ogni probabilità, di un’intossicazione alimentare. Ora la donna chiede di rientrare a casa insieme al marito in gravi condizioni, e alla salma del loro piccolo.

L’audio di Rosalia, la mamma del bambino morto a Sharm

Il suo audio, condiviso dal Corriere della Sera:

” Sono Rosalia Manosperti, e da sabato sono ricoverata all’Ospedale di Sharm el-Sheik insieme a mio marito dove abbiamo anche perso nostro figlio di sei anni. Richiedo a tutte le istituzioni competenti di attivarsi affinché ci riportino in Italia il prima possibile con un volo di linea speciale. Perché le nostre condizioni di salute non ci permettono di prendere un volo di linea normale. Aiutateci per favore a rientrare a casa”.

Rosalia è incinta, al quarto mese, e al momento vuole solo rientrare in patria, dalla sua famiglia.