Tragico incidente sull'Appia con il fidanzato, Miriam muore a 30 anni Cronaca 5 Luglio 2022 12:01

Non ce l’ha fatta Miriam Di Bernardo ed è morta a 30 anni dopo un drammatico incidente avvenuto sull’Appia, nel Casertano. La giovane di Comigliano è stata ricoverata presso l’ospedale di Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, ma la scorsa sera è morta a causa delle ferite gravi riportate.

Incidente sull’Appia: morta Miriam di Bernardo

La ragazza stava viaggiando in auto insieme al fidanzato quando è rimasta coinvolta nell’incidente lo scorso 20 giugno. Per due settimane, e dopo diversi interventi chirurgici, si è pregato e sperato che potesse farcela, ma ieri è arrivata la notizia. Miriam è deceduta.

In lutto due comunità: quella di Camigliano e di Pignataro Maggiore. Aveva solo 30 anni e tanti sogni da realizzare. Alla richiesta di sangue per Miriam un pellegrinaggio di donatori si avviò da Camigliano e Pignataro verso l’ospedale di Caserta. Purtroppo non è servito a nulla.