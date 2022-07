0 Facebook Spavento nel Salernitano, 74enne rischia la vita mentre fa il bagno: aveva la mascherina chirurgica per paura del Covid Ad aiutare la donna anche un militare della Guardia Costiera di Agropoli Cronaca 5 Luglio 2022 11:22 Di redazione 1'

Grosso spavento sulla spiaggia di Santa Maria di Castellabate, nel Salernitano. Domenica 3 luglio, una donna di 74 anni, ha rischiato la vita mentre faceva il bagno con la mascherina chirurgica per paura del Coronavirus.

Spavento nel Salernitano, rischia di annegare in acqua per via della mascherina

A notare la donna in difficoltà in acqua sono stati il proprietario del lido e il bagnino. Come spiegato dai colleghi de ‘Il Mattino‘, ad aiutare la donna anche un militare della Guardia Costiera di Agropoli. L’uomo non era in servizio, ma ha comunque partecipato al soccorso della 74ennne.

Le condizioni della donna

La donna è stata immediatamenteportata sul bagnasciuga, poi trasportata dal personale sanitario del 118 all’ospedale di Vallo della Lucania. La 74enne è ora ricoverata nel reparto di Rianimazione.