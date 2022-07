0 Facebook Coltelli & pallottole, Napoli è una polveriera: due giovani accoltellati, uno ferito a colpi d’arma da fuoco News 4 Luglio 2022 12:53 Di Andrea Aversa 2'

Un giovane di 28 anni è stato ferito alla schiena da un proiettile ieri sera in via Cleopatra, alla periferia di Napoli. Condotto a Villa Betania, ha raccontato alla Polizia di Stato che, mentre si trovava in strada con amici, è stato avvicinato da un Suv dal quale sono partiti diversi colpi di arma da fuoco. Sul luogo indicato dal 28enne gli agenti hanno trovato diversi bossoli calibro 7,65. Si indaga sul movente dell’aggressione. La vittima è stata medicata e dimessa con prognosi di dieci giorni.

Giovane accoltellato al centro storico

Ieri mattina, intorno alle 4.30, un 27enne di Casoria ha raggiunto il ps dell’ospedale Pellegrini perché ferito. Sette i giorni di prognosi per “ferita arma punta e taglio regione lombare sinistra ed emitorace sinistra“. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Al momento non è stato chiarito in che modo si sia procurato quelle ferite né dove sia accaduto. Probabilmente nel centro storico, la strada ignota. Indagini in corso per chiarire dinamica.

Giovane accoltellato a Ponticelli

Sempre nella mattinata di ieri si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale villa Betania un diciassettenne di Ponticelli, ferito con arma da taglio. Sette giorni di prognosi prescritti per “ferita da punta e da taglio gluteo destra“. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Secondo una ricostruzione ancora tutta da verificare il giovane avrebbe discusso con alcuni sconosciuti per motivi di viabilità, in via argine. Uno di questi lo avrebbe colpito al gluteo per poi fuggire. Indagini in corso per chiarire dinamica e individuare la mano che ha colpito.