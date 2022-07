0 Facebook Litorale Domitio, temperature disumane: muore una donna, in due salvati in extremis Cronaca 4 Luglio 2022 13:23 Di redazione 2'

Il primo weekend di luglio fa registrare un drammatico bilancio: sulle spiagge del litorale Domitio, le torride temperature di questi giorni hanno fatto squillare in modo vibrante il centralino del 118. Purtroppo, una donna di 67 anni, di Secondigliano, è morta per via di un malore sulla spiaggia di Mondragone. Altri due ragazzi, invece, sono stati salvati in extremis.

Caldo killer, accusa improvviso malore: morta 67enne

Come riporta Edizione Caserta, la donna deceduta era a Mondragone lo scorso 2 luglio, in via Domiziana, in vacanza con la famiglia. La vittima si sarebbe sentita male in quella che è stata una delle giornate più calde di questa estate. Subito sono scattati i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. A togliere la vita alla 67enne un arresto cardiocircolatorio, probabilmente determinato dalle bollenti temperature di queste ore.

Salvati due ragazzi in extremis

I sanitari del 118 sono riusciti a salvare due ragazzi in extremis: il primo, 20 anni, al lido Patrizia ha accusato una crisi respiratoria, il secondo, a Mondragone, è stato colto da malore in acqua: l’uomo è stato trascinato a riva e salvato da un infermiere libero dal servizio.