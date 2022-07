0 Facebook Mistero nel Casertano, 50enne ritrovato morto in un burrone: indagini in corso L'uomo lascia la moglie e una bambina di 9 anni. Indagini in corso delle forze dell'ordine Cronaca 4 Luglio 2022 16:04 Di redazione 1'

Vera e propria tragedia nel Casertano, a Capriati al Volturno, un uomo – Antonio Russo, 50 anni – è stato ritrovato morto in un burrone. I familiari che non avevano visto rientrare a casa il 50enne hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Da una prima ricostruzione dei fatti, Antonio sarebbe uscito per trovare un po’ di ‘fresco’ in questi giorni da bollino rosso per via delle temperature torride. L’uomo aveva rassicurato i familiari che sarebbe ritornato a casa dopo una passeggiata in auto. Ecco quindi l’ipotesi del possibile malore: Antonio avrebbe perso l’equilibrio durante il tragitto precipitando in un burrone nei dintorni del Ponte di Santo Spirito, nel Molisano. Da chiarire se l’uomo sia morto per via dell’impatto col suolo o per il malore improvviso.

Antonio lascia la moglie e una figlia di 9 anni

Gli investigatori vagliano anche l’ipotesi del suicidio. Antonio si sarebbe volutamente allontanato da casa per poi lanciarsi dal Ponte. L’uomo lascia la moglie e una bambina di 9 anni. Indagini in corso delle forze dell’ordine.