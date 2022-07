0 Facebook Casoria, non è soddisfatto dei giorni di malattia sul certificato: picchia tre medici e sfonda una porta Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo operativo radiomobile per calmare le intemperanze dell'uomo Cronaca 4 Luglio 2022 15:42 Di redazione 1'

Ennesima aggressione ai danni del personale sanitario nel Napoletano. Un uomo ha malmenato tre medici, il motivo? Non era soddisfatto del certificato medico che giustifica l’assenza sul lavoro rilasciatogli.

Casoria, pochi giorni di riposo sul certificato: picchiati tre medici

A Casoria, in via don Luigi Sturzo, alla locale guardia medica si è presentato un uomo per il rilascio di un certificato medico nel quale vi erano prescritti i giorni di riposo. Non soddisfatto, ha iniziato ad andare in escandescenza. Prima ha danneggiato una porta dello stabile, poi ha picchiato i medici di turno presenti. Le tre vittime sono state giudicate guaribili in un giorno di prognosi.

Indagini in corso

Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo operativo radiomobile per calmare le intemperanze dell’uomo. Indagini in corso da parte dei militari dell’arma che dovranno scoprire cosa avesse veramente l’aggressore e chiarire dove lavora.