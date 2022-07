0 Facebook Francesca, lavoro a Napoli per 280 euro, imprenditore del Nord: “Impara a comportarti, vieni a Milano” Cronaca 1 Luglio 2022 08:27 Di redazione 1'

Ha smosso le acque la storia di Francesca, la 22enne di Secondigliano che la scorsa settimana ha pubblicato un video du Tik Tok in cui diceva di aver ricevuto proposte di altro per 280 euro al mese. Un dibattito che non si è fermato solo a livello locale, ma che è diventato nazionale.

Francesca Sebastiani a L’Aria che Tira

Francesca Sebastiani, insieme al consigliere Francesco Emilio Borrelli, è stata ospite al programma “L’Aria che Tira” su La7 e qui, Gian Luca Brambilla, imprenditore del Nord, le ha detto: “Devi imparare a venderti meglio, devi imparare a comportarti con gli imprenditori in modo completamente diverso”.

La ragazza si è confrontata con l’imprenditore che le ha offeso di pagarle il viaggio a Milano e un lavoro. Vieni a Milano, ti pago il viaggio, ma ti voglio insegnare come ti devi rapportare con le persone per trovare lavoro”. “Ho voluto renderlo pubblico – ha spiegato la 22enne napoletana – per aiutare altri ragazzi o adulti che si sono trovati nelle mie stesse condizioni, affinché questo sistema cambi”.