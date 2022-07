0 Facebook Belen Rodriguez su tutte le furie contro Antonino: “Se lo fai io ti denuncio, Luna Marì e io non dobbiamo essere nominate” Spettacolo 1 Luglio 2022 08:16 Di redazione 3'

Sarebbe sua tutte le fuori Belen Rodriguez, dopo la notizia dell’ingresso dell’ex compagno, Antonino Spinalbese, nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex dell’argentina ha anche rilasciato un’intervista al settimanale Chi in cui non parla benissimo della donna, e le augura in maniera ironica di non cambiare più partner per il bene die bambini. Parole a cui è seguita una dichiarazione velata ma forte della donna. Ma quello che più intriga sono i retroscena.

Come è stato riportato da Alessandro Rosica e la sua pagina Instagram Investigatore Social, la showgirl avrebbe pensato a una diffida nel caso Spinalbese varcasse la soglia della casa più spiata d’Italia. Così riporta:

“L’argentina non avrebbe digerito tutto ciò – si legge sulla pagina Instagram Investigatore Social Official – avrebbe chiamato il suo ex e gliene avrebbe dette di tutti i colori, tra cui le inutili proposte di non farlo partecipare al GF, soprattutto una frase che spicca come un avvertimento “ se vai non ti azzardare a parlare di me o di mia figlia o ti denuncio“ a questo punto il dado è tratto, Belen diffiderà Antonino dal parlare di lei e sua figlia nel GF VIP.”

Antonio Spinalbese nuova relazione dopo Belen

A questo retroscena si aggiunge la posizione sentimentale di Antonino che sarebbe descritto come un opportunista. Avrebbe usato prima il nome della Rodriguez e poi quello dell’attuale fidanzata ovvero Giulia Tordini. Sempre la pagina riporta:

“Antonino si è fidanzato da qualche mese con una delle tre sorelle Tordini, precisamente Giulia, che fa parte di una delle famiglie più ricche ed importanti della moda Milanese. La stessa cosa la fece all’epoca anche Stefano De Martino con Gilda D’Ambrosio, amica e collega di una delle Tordini. La guerra è appena cominciata, con Antonino che ha spesso approfittato delle sue ex per far carriera, Belen ne è stata la prova, ma la Tordini sarà solo un punto d’inizio, per uno che ha sempre puntato in alto, contro tutto e tutti. Spinalbese c’è, ed è pronto a prendere in giro tutt’Italia con la farsa “Tordini” vi ricordo inoltre, che Antonino fino a qualche settimana fa, incontrava altre donne, e Giulia acconsente come se nulla fosse 🤐 una cosa è certa, Belen non la dara vinta al suo ex. Da che parte state??? “.