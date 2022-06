0 Facebook Mara Venier sbotta sui social, il marito e Renzo Arbore: “Non c’entra proprio nulla, sinceramente sono solo cavolate” Spettacolo 29 Giugno 2022 08:59 Di redazione 2'

Mara Venier sbotta sui social, una furia contro chi mette sempre in discussione tutto. La conduttrice di Domenica In ha pubblicato una foto insieme al marito, Nicola Carraro, per festeggiare i 16 anni di matrimonio. Dal 28 giugno 2006 infatti i due non si sono mai lasciati e oggi la presentatrice vuole celebrare l’evento con un post.

Mara Venier sbotta sui social: “Non c’entra proprio nulla”

“Sono già 16 anni… Buon anniversario amore mio” ha scritto la conduttrice veneta a corredo di una foto in cui si mostra felice insieme al marito proprio nel giorno delle nozze. ma qualcuno è stato contento e qualcun altro ha rovinato tutto. Una utente infatti ha voluto rovinare il post citando Renzo Arbore, con cui Venier è stata insieme per tanti anni e che ancora oggi porta nel cuore, dopo la fine del matrimonio con Jerry Calà.

“Auguri di cuore, anche se Renzo Arbore rimane nel cuore”. La conduttrice non ci ha visto più e ha sbottato: “Sinceramente sotto questo post Arbore non c’entra nulla. Magari una piccola riflessione ci vorrebbe prima di scrivere ca…te”. Un matrimonio d’amore quello con il produttore cinematografico che ha portato Mara a raggiugnere una grandissima felicità!