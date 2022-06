0 Facebook Dramma a Napoli, è morto Carmine Franzese: il giovane era ricoverato all’ospedale Pausilupon Cronaca 29 Giugno 2022 15:22 Di redazione 1'

Una triste notizia ha sconvolto Napoli e San Giorgio a Cremano, località vesuviana in provincia del capoluogo partenopeo. Il giovane Carmine Franzese è deceduto. Il ragazzino ha perso la vita mentre era ricoverato all’ospedale Pausilipon.

È morto Carmine Franzese

Da tempo Carmine lottava contro la malattia. Una battaglia portata avanti come un leone e il supporto e l’amore della sua famiglia. Proprio il papà, noto professionista del marketing, ha pubblicato un commovente post sui social. Tanti i messaggi d’affetto per il giovane.

I messaggi d’affetto

“Oggi il mio abbraccio è per voi Famiglia Franzese Sandoli. Non ho parole per voi, il vostro dolore è troppo grande per essere compreso“, “Voglio trovare le parole che possano manifestarti il mio ‘ti ascolto’. Le parole, quelle discrete, pregne di calore, pregne di voglia di farti sapere che non sarai e non sarete mai soli“, “Non esiste nulla da poter dire in questo momento per alleviare il vostro immenso dolore, solo Dio conosce la vera ragione, vi sono vicina“.