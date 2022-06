0 Facebook Salva due bambini che stavano annegando in mare, ma poi muore davanti alla figlia Cronaca 28 Giugno 2022 09:32 Di Fabiana Coppola 1'

Ennesima tragedia al mare, dopo quella avvenuta a Castelvolturno, dove un uomo è morto nel Casertano per salvare dei ragazzini. Questa volta, Bruno Padovani, turista di Nogara nel Veronese, è morto dopo aver tratto in salvo due bambini di 8 e 10 anni. I piccolini stavano per annegare.

La tragedia però si è consumata: dopo aver tratto in salvo i bimbi, Bruno si è accasciato al sole e, per la fatica, ha avuto un malore ed è deceduto. Tutto è successo intorno alle 18.30 quando il servizio salvataggio era già smontato. Insomma i quattro bambini, tre femmine e un maschio, sono andati in mare e hanno rischiato la vita. Ad aiutarli, oltre all’anziano, anche in turista che però ha avuto un malore.

Bruno, vedovo, era arrivato in riviera sabato scorso assieme alla figlia, quando ha sentito le urla si è lanciato in mare insieme ad altri bagnanti. Proprio lei ha dichiarati: “Mio padre è sempre stato così anche in vita, ha lavorato tanti anni in ospedale, faceva il centralinista, l’autista: ma la sua grande passione era la politica: è stato assessore ai servizi sociali, aiutava le persone in difficoltà”.