Funerali Elena Del Pozzo, uccisa subito dopo l'asilo dalla mamma: "Un colpo fatale ma 11 coltellate" Cronaca 20 Giugno 2022

L’ha uccisa con 11 coltellate Martina Patti, la mamma della piccola Elena Del Pozzo. Le prime analisi dell’autopsia hanno riscontrato che i colpi inferti alla cabina sono compatibile al collettò da cucina, che ancora non è stato ritrovato. Secondo quanto riporta la Procura però solo un fendente è stato letale ovvero quello che h reciso i vasi dell’arteria succlavia. La bambina non è morta subito.

Funerali Elena Del Pozzo

Mercoledì, alle ore 17 nella Cattedrale di Catania, si terranno i funerali della piccola di cinque anni. Sarà l’arcivescovo Luigi Renna a celebrarli. La mamma, che l’ha uccisa, è al carcere di Piazza Lanza, a Catania, sorvegliata strettamente dalla polizia penitenziaria. La paura è che possa togliersi la vita o che possa essere aggredita dalle altre detenute.

L’omicidio, secondo quanto rilevato dai Carabinieri del Ris, è avvenuto nel campo, come ha raccontato la donna, e non in casa. Si cerca ora l’arma del delitto e si continua a indagare su un presunto complice.