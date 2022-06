0 Facebook Orrore a Scisciano: uccide connazionale, lo chiude in un sacco e lo trasporta in scooter Indagini in corso: ignote per ora le cause e la dinamica del delitto Cronaca 18 Giugno 2022 15:58 Di redazione 1'

Orrore a Scisciano, nel Napoletano. Un 48enne rumeno avrebbe ucciso un uomo, suo connazionale, di 54 anni, poi l’avrebbe trascinato in un sacco di plastica legato ad uno scooter per nascondere il cadavere nelle campagne.

Orrore a Scisciano, arrestato un uomo

A documentare il tutto, un filmato di video-sorveglianza. Questa mattina, sabato 18 giugno, i carabinieri di San Vitaliano hanno eseguito un decreto di fermo emesso dalla Procura di Napoli ai danni di Florin Sitariu, 48 anni. L’uomo è il principale indiziato per l’omicidio di George Paraschiv: il corpo senza vita è stato trovato nelle campagne di Scisciano lo scorso 4 giugno.

Le immagini di video-sorveglianza

Gli investigatori, grazie all’ausilio delle immagini di video-sorveglianza, hanno documentato che, dopo esser stato in un negozio di Nola con la vittima, il presunto killer si era recato in compagnia dell’uomo nella sua dimora a Scisciano.

A ritrarlo un foto mentre era alla guida del mezzo a due ruote. Indagini in corso: ignote per ora le cause e la dinamica del delitto.