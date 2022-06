0 Facebook Accoltellano un giovane a Brusciano e si vantano sui social: il video della vergogna Cronaca 17 Giugno 2022 13:11 Di redazione 2'

Accoltellano un coetaneo a Brusciano e dopo vanno in diretta sui social mentre si vantano dell’impresa correndo in moto senza casco. Borrelli: “Bisogna prenderli. Basta con le pene irrisorie”, queste le parole del Consigliere regionale.

Accoltellano un giovane e si vantano sui social

La violenza come motivo di vanto, il pestaggio come stella da appuntare al proprio petto, il sangue versato è affermazione di potere. Avevano accoltellato a Brusciano un loro coetaneo che è finito in terapia intensiva e dopo ‘l’impresa’ sono andati in diretta su Instagram: “Abbiamo abbuffato di coltellate a quelli li“, gridano nel vento mentre sfrecciano senza casco a bordo di uno scooter.

Il video

Il filmato è stato segnalato da diversi utenti al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che già ne aveva denunciato la vicenda. I due giovani che compaiono nel video sarebbero i protagonisti della lite finita con il grave ferimento di un altro ragazzo le cui condizioni, secondo le notizie fornite dal presidio ospedaliero, risulterebbero stabili. Il giovane attualmente è ricoverato in terapia intensiva.

La vergogna

“Le forze dell’ordine sono già sulle tracce dell’accoltellatore ed ora speriamo che grazie a questo filmato si possano identificare tutti i protagonisti di questa ennesima orribile vicenda che dovranno scontare una condanna molto severa, senza avere attenuanti. La violenza sta diventando, purtroppo, la colonna portante della nostra società dove basta uno sguardo di troppo, una parola spiacevole, per far scattare la rissa, l’accoltellamento, la sparatoria.

La situazione è fuori controllo e si continuerà ad andare verso questa direzione se non si prendono provvedimenti. Provvedimenti vuol dire smetterla con le condanne irrisorie, basta con l’indulgenza e la tolleranza. Chi non mostra rispetto per la vita altrui va condannato in maniera esemplare e rieducato, quando è possibile altrimenti dovrà resterà in carcere“, ha scritto Borrelli su Facebook.

