0 Facebook Caserta, amore & violenza: accoltella l’amante e la moglie Cronaca 13 Giugno 2022 16:29 Di redazione 1'

Una 32enne di origini ucraine è stata arrestata a Caserta per l’accoltellamento di due coniugi. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Caserta, intervenuti sul posto in via Lincoln a seguito di una segnalazione al 112, la donna, residente a Casagiove, ha accoltellato un uomo, 42 anni, e la moglie 35enne.

Accoltella l’amante e sua moglie

L’uomo è stato raggiunto da fendenti alcuni dei quali ritenuti potenzialmente letali, attualmente ricoverato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta è in prognosi riservata ma non ritenuto in pericolo di vita.

I soccorsi

La moglie 35enne, che ha riportato ferite varie, è stata giudicata guaribile in 30 giorni e dimessa. Il movente del duplice accoltellamento sarebbe da ricondurre a questioni sentimentali tra l’uomo e la 32enne. La donna arrestata per tentato omicidio è stata portata nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.