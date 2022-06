0 Facebook Lutto in Campania, la piccola Adriana non ce l’ha fatta: a soli 4 anni stroncata dalla malattia Cronaca 11 Giugno 2022 13:58 Di redazione 1'

Tragedia in Campania in particolare per l’intera comunità casertana. San Felice a Cancello sta piangendo una sua piccola figlia. Adrian Barbarino, di soli 4 anni, ha perso la vita dopo aver combattuto – nonostante la giovanissima età – contro la malattia.

Morta bimba di 4 anni

Forse un improvviso arresto cardiaco ha stroncato l’esistenza di questo angelo. Quello che è successo ha sconvolto l’intera famiglia travolta dai messaggi d’affetto degli amici. Secondo quanto riportato da Edizone Caserta dopo l’accaduto si sono sentite le urla dei genitori.

I funerali

I funerali si terranno in via San Vincenzo presso la chiesa di San Pietro a Talanico.