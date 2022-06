0 Facebook Festa della Repubblica a Napoli, la celebrazione in piazza del Plebiscito Eventi 2 Giugno 2022 20:44 Di Gianluca Madonna 1'

Alle manifestazioni celebrative del 76° anniversario della fondazione della Repubblica; il prefetto di Napoli, Claudio Palomba e le maggiori autorità hanno fatto visita al Mausoleo di Posillipo per lasciare dei fiori in onore ai caduti. Subito dopo a Piazza del Plebiscito sono iniziati gli schieramenti dei diversi corpi delle forze dell’ordine, assistendo all’alzabandiera e al messaggio del presidente della Repubblica, letto dal prefetto. In presenza anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il giornalista e senatore Sandro Ruotolo e il Monsignor Domenico Battaglia. Sono state poi consegnate le medaglie d’onore, le medaglie al valor civile, le medaglie al valor della memoria e le onorificenze dell’ordine al merito della Repubblica Italiana concesse dal capo dello stato ai civili e ai diversi membri dell’arma impegnati nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e delle attività sociali. Si è concluso tutto con l’inno alla gioia, l’inno di Mameli e con i brani musicali dei ragazzi dell’orchestra di fiati dell’I.C. Nazareth Musto di Napoli e dal coro delle voci bianche del Real Teatro S. Carlo di Napoli.