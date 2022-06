0 Facebook Tragedia in mare, donna muore davanti agli occhi del marito Cronaca 1 Giugno 2022 18:33 Di Fabiana Coppola 1'

Ennesima tragedia in mare. Questa volta a perdere la vita è una donna che nel primo pomeriggio, intorno alle 13.30, si trovava sulla spiaggia di Marina di Camerota, in provincia di Salerno, insieme al marito.

La vittima, di circa 60 anni, originaria di Morigerati, ha avuto un malore mentre i trovava in acqua e lì è morta davanti agli occhi del marito che, come riporta Ottopagine.it, non ha potuto fare nulla per evitare la tragedia.

Secondo una prima ricostruzione la donna, residente a Firenze, era in Campania per una vacanza al mare con il marito. Avrebbe ingerito acqua dopo aver aut un malore. I bagnini sono accorsi per aiutarla, ma non c’era nulla da fare e i tentativi di rianimazione non sono valsi a nulla. Sul luogo sono poi accorsi i sanitari del 118 e la polizia per ricostruire la dinamica del dramma.