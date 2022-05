0 Facebook “Ottimi prezzi per i napoletani”, l’annuncio per affittare la casa vacanza è vergognoso News 31 Maggio 2022 20:23 Di redazione 1'

Dopo il “non si fitta casa ai napoletani”, arriva l’ennesimo annuncio razzista contro il popolo partenopeo. L’annuncio questa volta è un tantino più lungo e dettagliato, ma sempre oltraggioso e vergognoso.

“Ottimi prezzi adatti per ragazzi napoletani, per fonte non molto sofisticata e che vuole spendere poco. Libero luglio settembre e tutto l’anno. Per info scrivetemi al nu, o telefonatemi”. E’ la pagina Facebook “Made in Vrenzolandia” a diffondere l’annuncio con tanto di foto e a raccogliere i commenti del popolo napoletano indignato.

Insomma più razzista di così non si può!