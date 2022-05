0 Facebook Libro “Capri” di Alvaro Lukacs presentato alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri Libri 31 Maggio 2022 17:27 Di Gianluca Madonna 1'

Questo pomeriggio alla Feltrinelli di piazza dei Martiri c’è stato un incontro per “Capri”, un libro di Alvaro Lukacs; scrittore, avvocato ed ex pilota militare ed ha vissuto negli Stati Uniti, in costiera, in Toscana e in Sicilia prima di arrivare a Napoli. Questo è il suo terzo romanzo dopo “Così in cielo pure in terra” e “Romanzo di una torre napoletana”. Il narratore narra di incontrare in modo surreale alcune persone dell’isola di Capri, dove conosce Tiberio, Edwin Cerio e Alfred Krupp. In un Feltrinelli gremita di persone prevalentemente di capresi, sono intervenuti Monsignor Vincenzo De Gregorio (Parroco a Capri e Anacapri), Massimo Lo Iacono, (Giornalista, docente e scrittore), Sergio Viparelli e per i saluti finali Alvaro Lukacs che egli stesso con chi è intervenuto ha fatto vivere intensamente la Capri di ieri e la Capri di oggi. Ci hanno quindi trasportati letteralmente in una Capri fatta di sogni che si realizzano, diventando una vera e propria realtà quotidiana.