0 Facebook Neonato abbandonato in una cesta ancora con il cordone attaccato: lo trovano i carabinieri Cronaca 29 Maggio 2022 10:45 Di redazione 1'

Ha fatto il giro del web la foto di due carabinieri con in braccio un neonato. Lo hanno trovato in un cesto, abbandonato poco dopo la nascita, con ancora il cordone ombelicale attaccato. E’ quanto avvenuto a Catania, in via Rametta, dove i due militari hanno rinvenuto il piccolino.

I medici che l’hanno visitato hanno ritenuto le sue condizioni buone. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Catania in seguito alla segnalazione arrivala alla centrale operativa. La cesta si trovava in una zona popolare della città e all’interno il neonato con ancora il cordone ombelicale che piangeva in una coperta.

Il piccolo è stato soccorso dai medici del 118 e condotto presso l’ospedale Garibaldi Nesima di Catania. Sono in corso le indagini per identificare la madre e l’autore dell’abbandono. Sul caso ha aperto un’inchiesta la Procura di Catania.