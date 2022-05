0 Facebook Far West nel Napoletano, ruba pistola a un vigilante e spara davanti a un bar: colpiti 4 giovani Cronaca 29 Maggio 2022 08:48 Di redazione 1'

Far West a Qualiano, in provincia di Napoli dove, poco dopo la mezzanotte, un uomo è arrivato davanti al bar Nirvana Soritz in via Rosselli e ha esploso almeno 8 colpi di postola. Quattro sono i ragazzi raggiunti in diverse parti del corpo.

Dopo aver commesso la follia, l’uomo è scappato via ma in pochissime ore, con indagini lampo i carabinieri della compagnia di Giugliano e della stazione di Qualiano che hanno effettuato tutti i rilievi, sono giunti a rintracciarlo e ad arrestarlo. Le condizioni dei ragazzi feriti sono diverse: due sono stati trasportati all’ospedale San Giuliano di Giugliano, altri due sono stati trasportati all’ospedale di Pozzuoli. I due gravi sono stati sottoposti a un intervento chirurgico.

Alla base dell’agguato, come riporta il Meridiano, ci sarebbe un litigio avvenuto qualche settimana fa. Il responsabile sarebbe stato picchiato dal gruppo di ragazzi che ieri ha deciso di attaccare. Il responsabile è Marco Bevilacqua, 36 anni, di Torre Annunziata.