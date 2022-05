0 Facebook Trova la fidanzata a un letto con un altro e perde la testa: scoppia la lite e l’accoltella News 26 Maggio 2022 22:26 Di redazione 1'

Una tragedia si è consumata a Cutigliano (Pistoia) dove un uomo, un quarantenne di Firenze, ha colpito all’addome la ragazza dopo averla trovata a letto con un’altra persona. Secondo la stampa locale l’uomo sarebbe stato fermato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio.

La fidanzata è in gravi condizioni a causa delle da diverse coltellate. A causare il dramma anche una lite con l’amante infatti, secondo quanto riporta il quotidiano La Nazione, anche il presunto aggressore sarebbe ricoverato. Avrebbe infatti colpito sia la compagna che l’uomo con un coltello da cucina e un attrezzo da giardinaggi.

per le ferite riportate durante la colluttazione innescata con l’amante della fidanzata, rimasto ferito in modo lieve. Sarebbe in prognosi riservata e attualmente piantonato dalle forze dell’ordine presso l’ospedale di Pistoia dopo il fermo.