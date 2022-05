0 Facebook Rapina con spari in gioielleria, ferito un dipendente dalla banda del buco Cronaca 25 Maggio 2022 20:46 Di redazione 1'

Banda del buco in azione a Napoli. Un dipendente di una gioielleria, nel quartiere Pendino, è stato ferito da colpi d’arma da fuoco.

La violenta rapina è avvenuta ella zona degli Orefici, dove intorno alle 18 si è verificato l’assalto presso la gioielleria Cafiero in via Antonio Scialoia. I malviventi sono entrati dalle fogne e hanno afferito il personale.

Sul posto l polizia e il 118 per prestare i primi soccorsi. Come riporta Napoli Today non si conosce il valore di quanto sottratto all’esercizio commerciale.