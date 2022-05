0 Facebook Ribery show, festeggia la salvezza in bici per Salerno cantando “Pisciaiuolo morirò” Sport 24 Maggio 2022 17:05 Di redazione 1'

Continua senza sosta la festa ‘salvezza’ della Salernitana. I granata, all’ultima giornata di campionato, hanno conquistato la conferma in Serie A anche per la prossima stagione. Tantissimi i festeggiamenti per il grande obiettivo raggiunto.

Salernitana, continua la festa per la salvezza in Serie A

Tantissima gioia tra i tifosi della Salernitana per la salvezza raggiunta nell’ultima giornata di campionato. Dopo due giorni, si festeggia ancora tra le strade di Salerno: ad unirsi alla felicità dei supporter anche il calciatore granata Frank Ribery.

Frank Ribery, il video del francese diventa virale

Il calciatore francese è stato immortalato in un video diventato immediatamente virale. Un vero e proprio show di Ribery che canta a squarciagola “Pisciaiuolo morirò” – coro diventato un cult per tutti i tifosi di fede granata – mentre sfreccia su una bicicletta per le strade di Salerno.

IL VIDEO