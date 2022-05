0 Facebook Belen Rodriguez, il gesto tenerissimo per il figlio Santiago: ” Lo faccio solo per te” Spettacolo 24 Maggio 2022 18:30 Di redazione 1'

Belen Rodriguez ama tantissimo i suoi figli, al punto che sarebbe disposta a fare tutto per loro. Per questo ha appena trascorso un weekend con Santiago e il papà Stefano, all’insegna del relax e dell’amore. La conduttrice non dimentica mai i gesti materni e si prende cura dei suoi figli in tantissime occasioni.

Una mamma grandiosa oltre che un’icona di bellezza che, sui social, ama mostrare i suoi momenti a casa, la normalità con i figli Santiago e Luna Marì. Proprio il più grande è diventato protagonista di una storia: un cambio di look che la mamma ha messo in opera decidendo di farlo solo per lui.”Per ogni riccio…”, Belén scrive accompagnano de goto del bimbo con un look nuovo, un modo anche per stare insieme alla mamma. Capelli ricci dunque per lui!

A dire il vero Santiago ama cambiare look infatti qualche mese fa aveva deciso di colorare una ciocca di capelli di rosa mentre ora ha deciso di farli ricci. Insomma sembrerebbe un piccolo un fashionista come mamma e papà.