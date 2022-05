0 Facebook Uomo ferito a colpi d’arma da fuoco a Barra: è ricoverato in ospedale Cronaca 21 Maggio 2022 17:20 Di redazione 1'

Appena un’ora fa Francesco Acampa (nato a Napoli il il 4 aprile del 1960 e già noto alle forze dell’ordine) si è presentato al pronto soccorso dell’Ospedale del mare. È stato ferito alla gamba destra da un proiettile esploso verosimilmente in via Martucci, nel quartiere Barra.

Uomo ferito a colpi d’arma da fuoco a Barra

Indagini in corso dei Carabinieri Del Nucleo Operativo di Poggioreale per definire dinamica e motivazioni. Il 62enne è ancora in ospedale, non è in pericolo di vita.