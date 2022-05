0 Facebook Chi è Annarita Esposito, la tiktoker napoletana diventata ricca e famosa con i suoi video: “Guadagno 30mila euro al mese” Spettacolo 21 Maggio 2022 22:29 Di redazione 2'

Famosa tra i più giovani per i suoi video pubblicati sui social, in particolare TikTok. A soli 21 anni Annarita Esposit ha anche tenuto banco per quanto riguarda il gossip e le sue storie amorose. Oggi è nota anche per aver aperto un profilo su OnlyFans.

Chi è Annarita Esposito

Un’attività, la sua, che l’ha resa una influencer in grado di guadagnare fino a 30mila euro al mese. “A 21 anni mi reputo di essere tanto realizzata, ancora non devo arrivare al picco della realizzazione ma a 21 anni guadagnare 30/40mila euro al mese, essere indipendente già da quando avevo 16 anni, vivere a Dubai. Vi applicate su di me, che io ne guadagno solo 30mila, che sono tantissimi, ma ci sono delle ragazze italiane che conoscete che guadagnano anche 100mila euro al mese“, ha detto Annarita.

È tutta una questione di strategia

“Vi spiego alcune piccole verità. Se veramente bastasse la foto di un paio di seni per riuscire ad essere multimilionari probabilmente lo saremmo molti di noi. Le attività che vengono svolte sul digitale, anche quelle che riguardano i contenuti per adulti, sono attività estremamente complicate da portare avanti. Proprio per riuscire ad arrivare a certi numeri c’è anche la necessità di creare delle vere e proprie strategie digitali. Ovvero tutte le attività di promozione che devono essere svolte, telegram, i social, i vari gruppi, la capacità di non essere bannati da Instagram“, ha spiegato – secondo quanto riportato da Il Riformista – Cicigarl, imprenditrice, creator digitale ed esperta di marketing.